На площади Ленина в Брянске появится новая клумба с тюльпанами

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-29T15:51:23+03:00

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На площади Ленина в Брянске сооружают новую клумбу. Она заменит огромный букет, который находился на этом месте с 2017 года.

Клумба будет в форме пятиконечной звезду и обрамляющей ее гвардейской ленты. Как говорят в мэрии, она станет одним из элементов праздничного украшения города к 75-летию Победы.

-В новую клумбу посадят тюльпаны нескольких оттенков - белых, красных, темно-бордовых и других, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Цветочные междурядья украсят декоративной щепой. К майским праздникам тюльпаны распустятся самыми первыми.

Каждый год на клумбах Брянска расцветает все больше и больше тюльпанов. В прошлом году под зиму посадили 32 тысячи луковиц этих цветов, а в этом году - 44 тысячи. Нынешним летом городские клумбы на площадях, разворотных кольцах, в скверах и парках, в цветниках украшали 250 тысяч цветов.

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ИСТОЧНИК KP.RU