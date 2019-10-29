2019-10-29T15:51:23+03:00
Общество

На площади Ленина в Брянске появится новая клумба с тюльпанами

Они должны расцвести к 9 Мая
Елена РАКОВА
Поделиться:
Тюльпаны должны расцвести в начале мая.Тюльпаны должны расцвести в начале мая.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

На площади Ленина в Брянске сооружают новую клумбу. Она заменит огромный букет, который находился на этом месте с 2017 года.

Клумба будет в форме пятиконечной звезду и обрамляющей ее гвардейской ленты. Как говорят в мэрии, она станет одним из элементов праздничного украшения города к 75-летию Победы.

-В новую клумбу посадят тюльпаны нескольких оттенков - белых, красных, темно-бордовых и других, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Цветочные междурядья украсят декоративной щепой. К майским праздникам тюльпаны распустятся самыми первыми.

Каждый год на клумбах Брянска расцветает все больше и больше тюльпанов. В прошлом году под зиму посадили 32 тысячи луковиц этих цветов, а в этом году - 44 тысячи. Нынешним летом городские клумбы на площадях, разворотных кольцах, в скверах и парках, в цветниках украшали 250 тысяч цветов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»
В Московском микрорайоне в Брянске уложили новый асфальт
Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отметила юбилей
В Трубчевском районе из реки подняли тело 42-летнего мужчины
Брянцы купили больше 12,5 тысячи транспортных карт
В Брянской области на ноябрьские праздники изменится расписание электричек
В среду в Брянской области ждут сильный ветер, заморозки и снег
В Брянской области оштрафовали больше 500 пешеходов-нарушителей
Житель Жуковки получил девять лет колонии за жестокое убийство жены
Бассейн в брянской Путевке на полмесяца остался без отопления
Брянских автомобилистов предупреждают о резком похолодании
Производственная система БМЗ впечатлила работников Московского метрополитена
Для брянского онкодиспансера купят новое оборудование
На брянском участке границы молдаванин попытался дать взятку таможеннику
Новым директором департамента строительства Брянской области стал Евгений Захаренко
В Брянске под угрозой исчезновения оказалось крупное захоронение узников концлагеря
Ярмарки выходного дня в Брянской области будут работать до 7 декабря
20-летнего жителя Почепского района будут судить за нападение на автозаправку
В Брянске сообщили о гибели двух подростков на заводе
Стартовала продажа билетов на новые двухэтажные поезда Брянск-Москва