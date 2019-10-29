2019-10-29T15:23:53+03:00
Общество

В среду в Брянской области ждут сильный ветер, заморозки и снег

В регионе объявили экстренное предупреждение
Елена РАКОВА
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На Брянщине прогнозируют ухудшение погоды.На Брянщине прогнозируют ухудшение погоды.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 30 октября, в Брянской области ждут сильный ветер, заморозки и снег. Как сообщают в Центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Брянской области, метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью местами выпадет мокрый снег, днем существенных осадков не ожидают. Ночью в среду температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Днем будет от двух до семи градусов тепла. При этом будет очень ветрено 15-18 метров в секунду.

Как говорят в региональном МЧС, в такую погоду увеличивается вероятность возникновения различных ЧС. Как то обрушение рекламных щитов, падение деревьев, повреждение кровли,

повреждение объектов электроснабжения. Поэтому брянцам стоит быть особенно внимательными и осторожными в такую погоду.

При возникновении ЧП нужно звонить на единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

О том, как автомобилистам подготовиться к непогоду, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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