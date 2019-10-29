В Брянской области оштрафовали больше 500 пешеходов-нарушителей
В Брянской области оштрафовали больше 500 жителей региона за нарушение правил дорожного движения. Таковы итоги полицейской профоперации "Сумерки". Сотрудники Госавтоинспекции убрали с дорог больше 50 нетрезвых пешеходов. За отсутствие фликеров к административной ответственности привлекли больше 100 пешеходов и 20 велосипедистов.
- Полицейские провели 47 сплошных проверок на предмет обнаружения нетрезвых водителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - И обнаружили 95 водителей с признаками опьянения.
Педагоги и родители, а также представители отрядов ЮИД провели около 200 рейдов в образовательных организациях и проверили, умеют ли ребята пользоваться световозвращающими элементами.
Кстати, за то что не пропустили пешеходов, к ответственности привлекли 146 водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU