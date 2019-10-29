Житель Жуковки получил девять лет колонии за жестокое убийство жены
Приговор пока не вступил в законную силу
Брянца признали виновным в жестокой расправе над супругой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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К девяти годам заключения суд приговорил 37-летнего жителя Жуковки за жестокое убийство жены. Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.
- Как установили суде, 2 мая у себя дома пьяный мужчина поругался с супругой, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В пылу ссоры он бросился с кулаками на супругу. Избил ее деревянным подлокотником и черенком мотыги. От полученных травм женщина умерла.
Приговор не вступил в законную силу
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ИСТОЧНИК KP.RU