2019-10-29T14:12:39+03:00
Недвижимость

Бассейн в брянской Путевке на полмесяца остался без отопления

Причина - прорыв трубы
Елена РАКОВА
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Из-за проволочки с отоплением бассейн в Путевке опустил на 15 дней.Из-за проволочки с отоплением бассейн в Путевке опустил на 15 дней.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На старте отопительного сезона бассейн в брянском поселке Путевка на 15 дней остался без воды. Выяснилось это во время прокурорской проверки.

- При проверке установили, что с 24 сентября по 10 октября из-за прорыва теплотрассы, находящейся на балансе ГУП "Брянсккоммунэнерго", не поставляли тепло в здание бассейна спорткомплекса "Путевка", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ремонтировать теплотрассу сотрудники ГУП "Брянсккоммунэнерго" начали лишь 30 сентября. А разрешение на проведение земляных аварийно-восстановительных работ согласовали со Снежской сельской администрацией только 9 октября. И то только после того, как директор спорткомплекса пожаловался в районную прокуратуру.

Из-за затягивания с ремонтом теплотрассы на замначальника структурного подразделения ГУП "Брянсккоммунэнерго" завели дело об административном правонарушении. А от директора организации потребовали в дальнейшем не допускать подобных нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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