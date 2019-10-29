Брянских автомобилистов предупреждают о резком похолодании
Брянских водителей предупредили о резком похолодании и попросили перейти на зимний стиль вождения. Сотрудники Госавтоинспекции Брянска рассказали об ухудшении погоды и подсказали, как вести себя на дороге.
- Из-за дождя и мокрого снега утром и вечером возможна гололедица, - говорят в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем автовладельцам перейти на зимний стиль вождения и сменить шины на зимние.
В такую коварную погоду водителям полицейские советуют строго соблюдать скорость, сохранять дистанцию между автомобилями, не делать лишних маневров и не тормозить резко. У перекрестков, светофоров, "зебр" стоит снизить скорость. А перед выездом на дорогу проверьте техническое состояние своего автомобиля: работу фар, стеклоочистителей, электропроводку, заряд аккумулятора.
Более внимательными стоит быть и пешеходам: не переходить дорогу в неположенном месте, перед переходом дороги убедиться в том, что водители вас видят и пропускают, использовать фликеры на одежде.
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ИСТОЧНИК KP.RU