2019-10-29T13:40:11+03:00
Общество

Брянских автомобилистов предупреждают о резком похолодании

Сотрудники Госавтоинспекции просят быть осторожнее на дорогах и сменить летнюю резину на зимнюю
Елена РАКОВА
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На Брянщину идет похолодание.На Брянщину идет похолодание.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянских водителей предупредили о резком похолодании и попросили перейти на зимний стиль вождения. Сотрудники Госавтоинспекции Брянска рассказали об ухудшении погоды и подсказали, как вести себя на дороге.

- Из-за дождя и мокрого снега утром и вечером возможна гололедица, - говорят в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем автовладельцам перейти на зимний стиль вождения и сменить шины на зимние.

В такую коварную погоду водителям полицейские советуют строго соблюдать скорость, сохранять дистанцию между автомобилями, не делать лишних маневров и не тормозить резко. У перекрестков, светофоров, "зебр" стоит снизить скорость. А перед выездом на дорогу проверьте техническое состояние своего автомобиля: работу фар, стеклоочистителей, электропроводку, заряд аккумулятора.

Более внимательными стоит быть и пешеходам: не переходить дорогу в неположенном месте, перед переходом дороги убедиться в том, что водители вас видят и пропускают, использовать фликеры на одежде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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