Производственная система БМЗ впечатлила работников Московского метрополитена
Впечатляющими назвали результаты работы Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») по организации современного эффективного производства представители ГУП «Московский метрополитен».
Группа московских специалистов познакомилась с лучшими практиками БМЗ по развитию производственной системы, внедренной на предприятиях компании Трансмашхолдинг. Участников стажировки в первую очередь интересовало практическое применение её инструментов и методов. В цехах завода особое внимание метрополитеновцев привлекли методы визуального управления, организация поставки комплектующих на производственные линии, электронные терминалы. Впечатлили техническая оснащённость, система автономного обслуживания оборудования.
Затем специалисты БМЗ и Московского метрополитена встретились за круглым столом, чтобы обсудить проблемы внедрения методов бережливого производства.
– На БМЗ система методов бережливого производства хорошо развита и работает полноценно, – сказал заместитель начальника отдела снабжения службы подвижного состава Московского метрополитена Владимир Румянцев. – Для того, чтобы достичь такого уровня, нам предстоит выполнить большую работу. Полученный здесь опыт весьма пригодится.
К практике Брянского машиностроительного завода в области внедрения, развития и постоянного совершенствования производственной системы представители Московского метрополитена обращаются не в первый раз. Несколько групп специалистов из Москвы уже приезжали на завод, планируется продолжить практику стажировок на БМЗ и в дальнейшем.
ИСТОЧНИК KP.RU