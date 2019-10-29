Производственная система БМЗ впечатлила работников Московского метрополитена

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-29T13:14:32+03:00

Группа московских специалистов познакомилась с лучшими практиками БМЗ по развитию производственной системы, внедренной на предприятиях компании Трансмашхолдинг.

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Впечатляющими назвали результаты работы Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») по организации современного эффективного производства представители ГУП «Московский метрополитен».

Группа московских специалистов познакомилась с лучшими практиками БМЗ по развитию производственной системы, внедренной на предприятиях компании Трансмашхолдинг. Участников стажировки в первую очередь интересовало практическое применение её инструментов и методов. В цехах завода особое внимание метрополитеновцев привлекли методы визуального управления, организация поставки комплектующих на производственные линии, электронные терминалы. Впечатлили техническая оснащённость, система автономного обслуживания оборудования.

Затем специалисты БМЗ и Московского метрополитена встретились за круглым столом, чтобы обсудить проблемы внедрения методов бережливого производства.

– На БМЗ система методов бережливого производства хорошо развита и работает полноценно, – сказал заместитель начальника отдела снабжения службы подвижного состава Московского метрополитена Владимир Румянцев. – Для того, чтобы достичь такого уровня, нам предстоит выполнить большую работу. Полученный здесь опыт весьма пригодится.

К практике Брянского машиностроительного завода в области внедрения, развития и постоянного совершенствования производственной системы представители Московского метрополитена обращаются не в первый раз. Несколько групп специалистов из Москвы уже приезжали на завод, планируется продолжить практику стажировок на БМЗ и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU