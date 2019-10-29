Для брянского онкодиспансера купят новое оборудование

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-29T12:58:28+03:00

В целом по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" Брянская область израсходует в этом году 1,4 миллиарда рублей. Фото: Алексей ФОКИН

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Брянский онкологический диспансер получит новое оборудование. Об этом говорили на совещании медиков и чиновников, которое прошло на базе клинико-диагностического центра.

Уже в середине ноября в Брянском онкодиспансере появится современный линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, а также роботизированная система для диагностики рака на ранних стадиях. Всего - 16 единиц техники, сообщает телеканал "Брянская губерния".

К слову, на покупку оборудования потратили 245 миллионов рублей. А в целом по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" Брянская область израсходует в этом году 1,4 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU