На брянском участке границы молдаванин попытался дать взятку таможеннику

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-29T12:36:51+03:00

Теперь гражданину Молдавии грозит крупный штраф и до восьми лет колонии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Новозыбковском районе задержали 35-летнего гражданина Молдавии. Его заподозрили в даче взятки.

По версии следствия, иностранец предложил таможеннику 100 тысяч рублей за незаконное использование автомобиля, который он временно привез из-за границы.

Сотрудник таможни от взятки отказался и рассказал о случившемся коллегам, сообщают в пресс-службе ведомства.

Взяткодателя взяли с поличным.

Теперь иностранцу грозит крупный штраф и до восьми лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU