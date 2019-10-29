На брянском участке границы молдаванин попытался дать взятку таможеннику
Теперь вместо административного штрафа иностранца ждет «уголовка»
Теперь гражданину Молдавии грозит крупный штраф и до восьми лет колонии.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Новозыбковском районе задержали 35-летнего гражданина Молдавии. Его заподозрили в даче взятки.
По версии следствия, иностранец предложил таможеннику 100 тысяч рублей за незаконное использование автомобиля, который он временно привез из-за границы.
Сотрудник таможни от взятки отказался и рассказал о случившемся коллегам, сообщают в пресс-службе ведомства.
Взяткодателя взяли с поличным.
Теперь иностранцу грозит крупный штраф и до восьми лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU