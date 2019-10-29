2019-10-29T12:23:32+03:00
Общество

Новым директором департамента строительства Брянской области стал Евгений Захаренко

Руководителя представили на заседании в правительстве
Мария Дедкова
Поделиться:
Евгения Николаевича поздравили с назначением и пожелали успехов.Евгения Николаевича поздравили с назначением и пожелали успехов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

28 октября в правительстве представили нового директора департамента строительства Брянской области. Им стал Евгений Захаренко.

Вице-губернатор Александр Резунов рассказал о заслугах нового руководителя и поздравил его с назначением:

- Евгений Николаевич прошел большой путь в строительной отрасли, работал на должностях начальника МУПов, в администрации района, директора районного ЖКХ, работал в главном управлении строительства дорог аэродромов при федеральном агентстве спецстроя, был начальником Стародубского ДРСУ АО «Брянскавтодор». Пожелаем Евгению Николаевичу успехов в его профессиональной деятельности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»
В Московском микрорайоне в Брянске уложили новый асфальт
Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева отметила юбилей
В Трубчевском районе из реки подняли тело 42-летнего мужчины
Брянцы купили больше 12,5 тысячи транспортных карт
В Брянской области на ноябрьские праздники изменится расписание электричек
На площади Ленина в Брянске появится новая клумба с тюльпанами
В среду в Брянской области ждут сильный ветер, заморозки и снег
В Брянской области оштрафовали больше 500 пешеходов-нарушителей
Житель Жуковки получил девять лет колонии за жестокое убийство жены
Бассейн в брянской Путевке на полмесяца остался без отопления
Брянских автомобилистов предупреждают о резком похолодании
Производственная система БМЗ впечатлила работников Московского метрополитена
Для брянского онкодиспансера купят новое оборудование
На брянском участке границы молдаванин попытался дать взятку таможеннику
В Брянске под угрозой исчезновения оказалось крупное захоронение узников концлагеря
Ярмарки выходного дня в Брянской области будут работать до 7 декабря
20-летнего жителя Почепского района будут судить за нападение на автозаправку
В Брянске сообщили о гибели двух подростков на заводе
Стартовала продажа билетов на новые двухэтажные поезда Брянск-Москва