Новым директором департамента строительства Брянской области стал Евгений Захаренко
28 октября в правительстве представили нового директора департамента строительства Брянской области. Им стал Евгений Захаренко.
Вице-губернатор Александр Резунов рассказал о заслугах нового руководителя и поздравил его с назначением:
- Евгений Николаевич прошел большой путь в строительной отрасли, работал на должностях начальника МУПов, в администрации района, директора районного ЖКХ, работал в главном управлении строительства дорог аэродромов при федеральном агентстве спецстроя, был начальником Стародубского ДРСУ АО «Брянскавтодор». Пожелаем Евгению Николаевичу успехов в его профессиональной деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU