Новым директором департамента строительства Брянской области стал Евгений Захаренко

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-29T12:23:32+03:00

Евгения Николаевича поздравили с назначением и пожелали успехов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Руководителя представили на заседании в правительстве

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28 октября в правительстве представили нового директора департамента строительства Брянской области. Им стал Евгений Захаренко.

Вице-губернатор Александр Резунов рассказал о заслугах нового руководителя и поздравил его с назначением:

- Евгений Николаевич прошел большой путь в строительной отрасли, работал на должностях начальника МУПов, в администрации района, директора районного ЖКХ, работал в главном управлении строительства дорог аэродромов при федеральном агентстве спецстроя, был начальником Стародубского ДРСУ АО «Брянскавтодор». Пожелаем Евгению Николаевичу успехов в его профессиональной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU