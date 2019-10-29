Ярмарки выходного дня в Брянской области будут работать до 7 декабря

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-29T11:26:53+03:00

Брянские фермеры и предприятия привозят на пробу местным жителям картофель, морковь, капусту, мед, яблоки и груши. Фото: Евгения ГУСЕВА

Такое поручение дали в управлении потребительского рынка

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Ярмарки выходного дня в Брянской области закроются лишь 7 декабря. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое прошло 28 октября.

Представители управления потребительского рынка внесли предложение продлить работу ярмарок не до 2 ноября, а до 7 декабря. Чтобы брянцы могли покупать овощи и фрукты напрямую от производителей.

Напомним, уличная торговля разворачивается каждую субботу. Брянские фермеры и предприятия привозят на пробу местным жителям картофель, морковь, капусту, мед, яблоки и груши.

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ИСТОЧНИК KP.RU