Ярмарки выходного дня в Брянской области будут работать до 7 декабря
Ярмарки выходного дня в Брянской области закроются лишь 7 декабря. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое прошло 28 октября.
Представители управления потребительского рынка внесли предложение продлить работу ярмарок не до 2 ноября, а до 7 декабря. Чтобы брянцы могли покупать овощи и фрукты напрямую от производителей.
Напомним, уличная торговля разворачивается каждую субботу. Брянские фермеры и предприятия привозят на пробу местным жителям картофель, морковь, капусту, мед, яблоки и груши.
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ИСТОЧНИК KP.RU