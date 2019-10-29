2019-10-29T11:00:06+03:00
Происшествия

20-летнего жителя Почепского района будут судить за нападение на автозаправку

Злоумышленник хотел украсть выручку
Мария Дедкова
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Злоумышленник угрожал оператору ножом и газовым баллончиком.Злоумышленник угрожал оператору ножом и газовым баллончиком.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Почепском районе за нападение на автозаправку будут судить 20-летнего парня.

- По версии следствия, 15 сентября молодой человек напал на оператора АЗС в поселке Речица, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Злоумышленник угрожал девушке ножом и газовым баллончиком.

Парень распылил в лицо оператору аэрозоль и велел достать все деньги из кассы.

К счастью, девушке удалось вырваться и закрыться в подсобке, но перед этим она нажала тревожную кнопку.

Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.

Теперь парню грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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