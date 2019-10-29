20-летнего жителя Почепского района будут судить за нападение на автозаправку
В Почепском районе за нападение на автозаправку будут судить 20-летнего парня.
- По версии следствия, 15 сентября молодой человек напал на оператора АЗС в поселке Речица, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Злоумышленник угрожал девушке ножом и газовым баллончиком.
Парень распылил в лицо оператору аэрозоль и велел достать все деньги из кассы.
К счастью, девушке удалось вырваться и закрыться в подсобке, но перед этим она нажала тревожную кнопку.
Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.
Теперь парню грозит до 10 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU