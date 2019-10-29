В Брянске сообщили о гибели двух подростков на заводе
Информацию правоохранители не подтверждают
Где и когда случилась трагедия, выясняют следователи.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что на 85-м цементном заводе от удара током погибли двое подростков.Якобы ребята залезли в трансформаторную будку, которая находилась под напряжением.
Однако сообщение о смерти несовершеннолетних правоохранители корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" не подтвердили. Где и когда случилась трагедия, выясняют следователи. Им также предстоит установить личности и возраст участников происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU