Стартовала продажа билетов на новые двухэтажные поезда Брянск-Москва

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-29T10:26:27+03:00

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Началась продажа билетов на новые двухэтажные фирменные поезда Брянск-Москва "Иван Паристый". Курсировать между двумя городами они будут с 25 декабря. Купить билет можно в кассах на вокзалах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Двухэтажные поезда будут ходить под номерами: № 737/738, № 739/740, № 741/742 "Иван Паристый" каждый день. Время в пути – около четырех часов. На маршруте предусмотрены две промежуточные остановки на станциях Калуга и Сухиничи.

Составы сформированы из вагонов трех типов: СВ, купе и с местами для сидения. В каждом поезде также будет работать вагон-ресторан.

- В каждом купе таких поездов предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, - рассказывают в Департаменте корпоративных коммуникаций ОАО "РЖД". - Попасть в купе можно только с помощью индивидуальной магнитной ключ-карты. Каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В составе есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски, информация продублирована шрифтом Брайля.

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ИСТОЧНИК KP.RU