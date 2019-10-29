В Брянске автомобилист сбил пенсионерку и уехал

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-29T10:18:53+03:00

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В Брянске на улице Жиздренской произошло ДТП. Около 18.20 неизвестный автомобилист, разворачиваясь, сбил 69-летнюю пенсионерку. С места автоаварии водитель скрылся, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Пожилая женщина ушибла ногу. Ее осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Нарушителя ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU