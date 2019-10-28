Брянская танцевальная пара стала призером международных соревнований
Никита Жариков и Александра Львутина вновь оказались в числе лучших
Ребята завоевали бронзовые медали по латино-американской программе.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянская танцевальная пара стала призером международных соревнований. Cмотр проходил с 21 по 27 октября в Лужниках во Дворце гимнастики Ирины Винер.
За это время между конкурсантами разыграли 27 комплектов наград.
Финалистами оказалась пара Никиты Жарикова и Александры Львутиной из Брянска.
В первый день по латиноамериканской программе ребята завоевали бронзовые медали, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU