СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-28T18:31:08+03:00

Никита Жариков и Александра Львутина вновь оказались в числе лучших

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Брянская танцевальная пара стала призером международных соревнований. Cмотр проходил с 21 по 27 октября в Лужниках во Дворце гимнастики Ирины Винер.

За это время между конкурсантами разыграли 27 комплектов наград.

Финалистами оказалась пара Никиты Жарикова и Александры Львутиной из Брянска.

В первый день по латиноамериканской программе ребята завоевали бронзовые медали, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU