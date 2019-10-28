В Брянске умер фотограф Геннадий Курбатов

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-28T18:14:25+03:00

Простятся с Геннадием Курбатовым 29 октября в Горно-Никольском мужском монастыре в 10.00 Фото: пресс-служба Брянской епархии

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27 октября после продолжительной болезни умер известный брянский фотограф Геннадий Курбатов. Ему было 63 года.

Геннадий Геннадьевич работал редактором газеты «Брянские Епархиальные ведомости», а также фотографом информационно-издательского отдела, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Простятся с Геннадием Курбатовым 29 октября в Горно-Никольском мужском монастыре в 10.00

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ИСТОЧНИК KP.RU