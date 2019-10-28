В брянском баре во время комендантского часа поймали подростка
В Брянске после 22.00 поймали подростка в пивбаре. Теперь ему и его родителям грозит штраф.
В очередной рейд на выходных отправились сотрудники городского отдела по делам несовершеннолетних, управления образования, комитета по делам молодежи, а также отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Брянску.
Проверяющие обошли шесть питейных заведений. В одном из них и нашли нарушителя.
- Парень сидел за столиком в группе молодых людей, распивающих пиво, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работникам заведения также грозит штраф.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU