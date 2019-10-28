В Брянске на обновленной улице Авиационной нанесли разметку

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-28T17:41:03+03:00

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В Брянске через месяц должен завершиться ремонт улицы Авиационной. Рабочие уложили асфальт и нанесли разметку. Фотографии с места ремонта появились в социальных сетях.

В мэрии отмечают, что капитальный ремонт улицы Авиационной - это один самых сложных проектов. После завершения работ проезжая часть станет не четырех-, а шестиполосной. Ремонт идет двумя участками: от переулка Пилотов до дома №7 по улице Авиационной и от дома №7 по улице Авиационной до улицы Красноармейской. Один должны сдать к середине ноября, второй - к концу ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU