Отремонтированный детсад «Андрейка» в Брянске откроют в ноябре
В Брянске заканчивают ремонт детского сада «Андрейка». К его благоустройству приступили в октябре.
Здесь заменят электропроводку и освещение, уложат новую плитку, установят сантехнику, заменят двери. Территорию заасфальтировали и засадили газоном.
Также для детсада закупили необходимое оборудование.
Стоимость ремонта составила 29 миллионов рублей, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.
Откроют детсад в ноябре. После чего сюда смогут ходить 130 малышей.
Напомним, дошкольное учреждение улице Конотопской администрация выкупила у компании ОАО «РЖД» за 15,1 миллиона рублей в августе.
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ИСТОЧНИК KP.RU