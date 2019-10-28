Отремонтированный детсад «Андрейка» в Брянске откроют в ноябре

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-28T16:51:15+03:00

Стоимость ремонта составила 29 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сюда будут ходить 130 малышей

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В Брянске заканчивают ремонт детского сада «Андрейка». К его благоустройству приступили в октябре.

Здесь заменят электропроводку и освещение, уложат новую плитку, установят сантехнику, заменят двери. Территорию заасфальтировали и засадили газоном.

Также для детсада закупили необходимое оборудование.

Стоимость ремонта составила 29 миллионов рублей, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.

Откроют детсад в ноябре. После чего сюда смогут ходить 130 малышей.

Напомним, дошкольное учреждение улице Конотопской администрация выкупила у компании ОАО «РЖД» за 15,1 миллиона рублей в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU