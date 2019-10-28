Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям возглавила Светлана Земченкова
Алексей Щеглов ушел в отставку
Раньше Светлана Земченкова занимала пост заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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В Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сменили руководителя. Алексей Щеглов с 29 октября покидает свой пост. На его место временно назначили Светлану Земченкову, сообщают в пресс-службе ведомства.
Алексей Михайлович поблагодарил коллег за работу и пожелал им удачи:
- Уверен, что профессионализм коллектива позволит и дальше нести свою службу на благо населения наших регионов и всей страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU