Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям возглавила Светлана Земченкова

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-28T16:33:24+03:00

Раньше Светлана Земченкова занимала пост заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

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В Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сменили руководителя. Алексей Щеглов с 29 октября покидает свой пост. На его место временно назначили Светлану Земченкову, сообщают в пресс-службе ведомства.

Алексей Михайлович поблагодарил коллег за работу и пожелал им удачи:

- Уверен, что профессионализм коллектива позволит и дальше нести свою службу на благо населения наших регионов и всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU