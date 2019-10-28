Брянцы отдали лжебанкирам и покупателям-аферистам больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-28T15:08:33+03:00

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12 жителей Брянской области за неделю с 21 по 27 октября отдали телефонным мошенникам больше 552 тысяч рублей. Почти половину этих денег списали с карты 24-летнего брянца. Злоумышленники убедили его защитить свой счет от мошенников.

- Более чем в половине случаев телефонные мошенники по-прежнему представлялись сотрудниками банков, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или разблокировки карточного счета злоумышленники получали все данные и секретные коды банковских карт.

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU