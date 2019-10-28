В Брянске прошел турнир по самбо, посвященный памяти павших росгвардейцев и полицейских

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-28T14:23:52+03:00

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Брянск принимал всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел. Соревнования прошли уже в седьмой раз. За победу боролись около двухсот юных самбистов не только из Брянской области, но и из Ярославля, Смоленска, Калуги, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Почетными гостями на открытии турнира стали родственники погибших при исполнении стражей правопорядка. Спортсмены, приглашенные гости и зрители почтили память погибших минутой молчания.

Самбисты соревновались в десяти весовых категориях.

В общекомандном зачете на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда спортсменов города Брянска, вторыми оказались самбисты из Калуги, а третье место завоевали спортсмены из Ярославля.

Приз «За самый техничный поединок» получил Михаил Максаков из Брянска. Награду «За самую быструю схватку» завоевал Данила Воднев из Смоленска. А Дмитрий Горбунов из Ярославля заслужил спецприз «За волю к победе».

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ИСТОЧНИК KP.RU