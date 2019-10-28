2019-10-28T14:24:50+03:00
Общество

На Брянщину не пустили больше тонны сомнительных колбас, мяса и орехов

Продукты пытались незаконно переправить в поездах
Елена РАКОВА
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Колбасу и другие продукты собирались продать в Москве.Колбасу и другие продукты собирались продать в Москве.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Больше тонны колбас, мяса и орехов сомнительного происхождения не пустили в Брянскую область таможенники. На выходных 26 и 27 октября инспекторы Володарского таможенного поста пресекли девять попыток незаконного ввоза продуктов. В дорожных сумках их везли пассажиры поездов, ехавших из Кишинева и Николаева в Москву.

- Пять граждан Украины и один россиянин – пассажиры поезда «Кишинев - Москва» в своем багаже везли 640 килограммов грецких орехов и 370 килограммов мяса неизвестного происхождения, - рассказал и.о. начальника поста Марат Шамсиев. – На следующий день в поезде «Николаев – Москва» обнаружили еще три подобных нарушения, изъяли 128 килограммов мяса и колбас.

Владельцы продуктов хотели продать их в Москве. Но документы, подтверждающие безопасность товаров, не предоставили.

На нарушителей завели административные дела. А продукты вернут на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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