2019-10-28T11:44:16+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Леонида Леонова

Пенсионер не выходил на связь с близкими с 25 сентября
Мария Дедкова
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Отличительная черта Леонида Васильевича в том, что он не разговаривает. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Отличительная черта Леонида Васильевича в том, что он не разговаривает. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области разыскивают 77-летнего Леонида Леонова. Пенсионер перестал выходить на связь с близкими еще 25 сентября. Пожилой мужчина может находиться в Москве, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет предположительно в серый костюм и светлую рубашку.

Отличительная черта Леонида Васильевича в том, что он не разговаривает.

Если вы видели пенсионера, знаете, где он находиться, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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