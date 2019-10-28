В Брянской области ищут пропавшего Леонида Леонова
В Брянской области разыскивают 77-летнего Леонида Леонова. Пенсионер перестал выходить на связь с близкими еще 25 сентября. Пожилой мужчина может находиться в Москве, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск.
Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.
Был одет предположительно в серый костюм и светлую рубашку.
Отличительная черта Леонида Васильевича в том, что он не разговаривает.
Если вы видели пенсионера, знаете, где он находиться, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU