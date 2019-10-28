2019-10-28T12:23:56+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска ограничат движение на переезде

Здесь будут укладывать асфальт
Мария Дедкова
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В Брянске на пять дней ограничат движение на переезде в Фокинском районе. Ремонт будет длиться с 20.00 28 октября до 20.00 1 ноября у «Межрайбазы», сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.

На переездах будут укладывать новый асфальт. Поэтому автомобилисты смогут ехать только по одной полосе. Рекомендуемая скорость движения во время работ составит 5-15 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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