В Фокинском районе Брянска ограничат движение на переезде
Здесь будут укладывать асфальт
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В Брянске на пять дней ограничат движение на переезде в Фокинском районе. Ремонт будет длиться с 20.00 28 октября до 20.00 1 ноября у «Межрайбазы», сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
На переездах будут укладывать новый асфальт. Поэтому автомобилисты смогут ехать только по одной полосе. Рекомендуемая скорость движения во время работ составит 5-15 километров в час.
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ИСТОЧНИК KP.RU