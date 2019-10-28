В ДТП на улице Дуки в Брянске пострадали три девушки
23-летний автомобилист не справился с управлением
Пассажирки 20 лет и 21 года получили ушибы рук, ног и головы.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на улице Дуки произошло крупное ДТП. Здесь около половины шестого утра в воскресенье, 27 октября, автомобилист снес ограждение.
- По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем "Хендей Солярис" не справился с управлением, - поясняют в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадали три человека.
Пассажирки 20 лет и 21 года получили ушибы рук, ног и головы. Девушек осмотрели медики и отпустили домой, назначив им лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU