2019-10-28T10:45:24+03:00
Происшествия

В Жуковском районе пьяный автомобилист съехал в кювет и опрокинулся

Пострадавшего водителя госпитализировали
Елена РАКОВА
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Водителя госпитализировали.Водителя госпитализировали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Жуковском районе пьяный автомобилист съехал в кювет и опрокинулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.21 в воскресенье, 27 октября, на 6 километре автодороги "Леденево-Белоголовль".

По предварительной информации, 47-летний водитель "Лада Гранта" ехал со стороны села Белоголовль в сторону деревни Леденево.

- Автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Водителя автомобиля с диагнозом: "сотрясение мозга, ушиб левого колена, перелом ребер" – госпитализировали.

Как показала медицинская экспертиза, в момент ДТП шофер был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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