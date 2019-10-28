Пятерых уроженцев Шри-Ланки брянский суд отправил в колонию

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-28T10:52:06+03:00

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В Севском районе на скамье подсудимых оказались пятеро выходцев из Шри-Ланки. Иностранцев судили за попытку незаконно выехать из нашей страны.

- Как установили в суде, пятеро граждан Республики Шри-Ланка в июне прибыли в Россию, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Отсюда они планировали через Украину попасть в Западную Европу, чтобы устроиться там на работу. При этом у них не было необходимых для пересечения госграницы документов.

25 июня иностранцы попытались незаконно перебраться через границу. Но их задержали пограничники в ста метрах от линии границы.

За это нарушение закона по решению суда иностранцы проведут восемь месяцев в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU