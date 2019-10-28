Житель Карачева на шесть лет отправится за решетку, убив отца

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-28T10:31:29+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Игорь БУЛАТОВ

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Житель Карачева ближайшие шесть лет проведет в колонии строгого режима. 36-летнего горожанина суд признал виновным в жестоком избиении своего отца, после которого пожилой мужчина умер. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установили в суде, в ночь с 31 июля на 1 августа нетрезвый житель Карачева поругался со своим 74-летним отцом. В пылу ссору сын жестоко избил родителя, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. От полученных травм пожилой брянец умер на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU