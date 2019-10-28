2019-10-28T10:19:33+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой социально значимые объекты Брянской области

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе (ЦФО).В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе (ЦФО).
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«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 215 социально значимых учреждений региона в Брянской области. Среди них органы государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации и пожарные части. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 60 километров оптики.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания заложила надёжный фундамент для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в Брянской области. До конца 2021 года «Ростелеком» обеспечит более тысячи социально значимых объектов региона телекоммуникационной инфраструктурой. Теперь цифровые ресурсоёмкие сервисы станут доступны жителям глубинки, что даст дополнительный импульс развитию региона».

В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов с 2019 г. по 2021 г. цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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