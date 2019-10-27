2019-10-27T21:24:00+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет сильный ветер

Порывы будут достигать 17 метров в секунду
Мария Дедкова
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Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 9 до 14.Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 9 до 14.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области 28 октября ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер будет дать юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Днем ветер поменяет направление на северо-западное.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 9 до 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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