В понедельник брянцев ждет сильный ветер
Порывы будут достигать 17 метров в секунду
Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 9 до 14.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области 28 октября ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер будет дать юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Днем ветер поменяет направление на северо-западное.
Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 9 до 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU