В Брянске без света и воды остались жители микрорайона «Речной»
Горожане обвиняют в случившемся дорожников
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В воскресенье, 27 октября, в Брянске остались без света и воды жители улицы Коморова. ЧП, по мнению горожан, случилось из-за дорожников. Как говорят брянцы, рабочие перебили кабели.
В соцсетях представители управляющей компании пояснили, что коммуникации отремонтируют через 6-7 часов.
Напомним, дорожные работы ведут на улице Калинина, у памятника Артиллеристам.
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ИСТОЧНИК KP.RU