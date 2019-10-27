В Брянске без света и воды остались жители микрорайона «Речной»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-27T14:19:40+03:00

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В воскресенье, 27 октября, в Брянске остались без света и воды жители улицы Коморова. ЧП, по мнению горожан, случилось из-за дорожников. Как говорят брянцы, рабочие перебили кабели.

В соцсетях представители управляющей компании пояснили, что коммуникации отремонтируют через 6-7 часов.

Напомним, дорожные работы ведут на улице Калинина, у памятника Артиллеристам.

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ИСТОЧНИК KP.RU