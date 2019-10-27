В брянске на улице Флотской сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-27T18:00:47+03:00

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На улице Флотской в Брянске под колеса иномарки попал велосипедист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 18.15.

- По предварительной информации, 57-летний водитель "Ниссан Икс Трейл" при въезде на кольцо не уступил дорогу велосипедисту, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП водитель двухколесного транспорта получил ушиб мозга и перелом таза. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU