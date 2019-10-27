2019-10-27T11:12:53+03:00
Общество

В Брянской области открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах и детсадах

В департаменте образования пообещали отреагировать на каждое обращение
Мария Дедкова
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Глава региона пригрозил увольнениями руководителям школ и детсадов за сдачу денег родителями.Глава региона пригрозил увольнениями руководителям школ и детсадов за сдачу денег родителями.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителям Брянской области предложили рассказать о поборах в школах и детских садах. Региональный департамент образования и науки открыл «горячую линию». Чиновники пообещали отреагировать на каждое обращение.

Напомним, на встрече с представителями профсоюзов губернатор Брянской области раскритиковал поборы в образовательных учреждениях. Глава региона пригрозил увольнениями руководителям школ и детсадов за сдачу денег родителями.

ВАЖНО

Куда жаловаться?

«Горячая линия» департамента образования и науки Брянской области (4832) 64-37-93.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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