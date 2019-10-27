В Брянской области открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах и детсадах
Жителям Брянской области предложили рассказать о поборах в школах и детских садах. Региональный департамент образования и науки открыл «горячую линию». Чиновники пообещали отреагировать на каждое обращение.
Напомним, на встрече с представителями профсоюзов губернатор Брянской области раскритиковал поборы в образовательных учреждениях. Глава региона пригрозил увольнениями руководителям школ и детсадов за сдачу денег родителями.
ВАЖНО
Куда жаловаться?
«Горячая линия» департамента образования и науки Брянской области (4832) 64-37-93.
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ИСТОЧНИК KP.RU