В Брянске на улице Калинина автомобилист сбил 8-летнего школьника
Ребенок получил перелом ноги
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В Брянске на улице Калинина в субботу, 26 октября, произошло ДТП.
Около пяти часов вечера 59-летний водитель за рулем "Рено-Логан" сбил школьника. 8-летний мальчик переходил дорогу по зебре, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП ребенок получил перелом ноги. Малыша осмотрели медики и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU