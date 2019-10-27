В Брянске на улице Калинина автомобилист сбил 8-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-27T09:48:58+03:00

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В Брянске на улице Калинина в субботу, 26 октября, произошло ДТП.

Около пяти часов вечера 59-летний водитель за рулем "Рено-Логан" сбил школьника. 8-летний мальчик переходил дорогу по зебре, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП ребенок получил перелом ноги. Малыша осмотрели медики и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU