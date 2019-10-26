Брянское "Динамо" обыграло обнинский "Квант"

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-26T19:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский футбольный клуб "Динамо" обыграл команду "Квант" из Обнинска. Игра состоялась в субботу, 26 октября, в Брянске. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу брянцев.

Как признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК "Динамо"Александр Горбачев, игра получилась неоднозначной. Александр Николаевич посетовал на медленный темп матча, который устраивал соперников, но не динамовцев. Тем самым был сорван план на игру.

- У нас почти ничего не получилось в прессинге, - сказал Андрей Горбачев. - И мы мало забиваем. В последних играх мы наносим больше двадцати ударов по воротам. Но забиваем не больше трех. Не хватает точности и реализации. В целом мы справились, хорошо отработали в обороне. Но нужно лучше играть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU