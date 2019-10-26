В Сураже эвакуировали сотрудников и посетителей районной больницы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-26T13:38:52+03:00

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В Сураже во время учений эвакуировали сотрудников и посетителей центральной районной больницы. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, цель подобных учений - повысить уровень подготовки персонала больницы, если возникнет пожар или другая чрезвычайная ситуация.

- Во время тренировки по эвакуации отработали действия работников больницы и пожарных по эвакуации, - рассказывают в ведомстве. - Также провели работоспособность пожарной автоматики и системы дистанционного мониторинга пожарной сигнализации.

После этого участники тренировки разобрали действия сотрудников больницы. И еще раз проверили их знания по пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU