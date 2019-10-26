В Климовском районе 18-летний пешеход погиб под колесами автобуса

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-26T11:53:30+03:00

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18-летний пешеход погиб под колесами автобуса в Климовском районе. ДТП произошло около часа ночи 25 октября на 26 километре автодороги "Климово-Чуровичи".

- По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса "Скания" наехал на пешехода, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Молодой человек лежал на проезжей части.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU