В Климовском районе 18-летний пешеход погиб под колесами автобуса
По факту ДТП полицейские проводят проверку
По факту ДТП идет проверка.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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18-летний пешеход погиб под колесами автобуса в Климовском районе. ДТП произошло около часа ночи 25 октября на 26 километре автодороги "Климово-Чуровичи".
- По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса "Скания" наехал на пешехода, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Молодой человек лежал на проезжей части.
От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU