2019-10-26T11:53:30+03:00
Происшествия

В Климовском районе 18-летний пешеход погиб под колесами автобуса

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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По факту ДТП идет проверка.По факту ДТП идет проверка.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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18-летний пешеход погиб под колесами автобуса в Климовском районе. ДТП произошло около часа ночи 25 октября на 26 километре автодороги "Климово-Чуровичи".

- По предварительной информации, 51-летний водитель автобуса "Скания" наехал на пешехода, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Молодой человек лежал на проезжей части.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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