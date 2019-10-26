В Навлинском районе сгорел дом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-26T09:52:20+03:00

Огонь вспыхнул вечером в пятницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Навлинском районе сгорел дом. О возгорании на улице Майбородского в Навле дежурному МЧС сообщили в 22.45 в пятницу, 25 октября.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №31, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, выяснилось, что дом полностью объят пламенем.

К тушению пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. В 23.15 распространение оня удалось остановить. А в 23.53 пламя полностью потушили.

Во время пожара пострадал один человек. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU