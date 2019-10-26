В Навлинском районе сгорел дом, есть пострадавший
В Навлинском районе сгорел дом. О возгорании на улице Майбородского в Навле дежурному МЧС сообщили в 22.45 в пятницу, 25 октября.
- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №31, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, выяснилось, что дом полностью объят пламенем.
К тушению пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. В 23.15 распространение оня удалось остановить. А в 23.53 пламя полностью потушили.
Во время пожара пострадал один человек. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU