2019-10-26T08:53:24+03:00
Общество

Брянский губернатор Александр Богомаз запретил поборы в детских садах региона

Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил поборы в детских садах. Об этом глава региона сообщил на встрече с представителями профсоюзов региона.

— Когда мы прекратим поборы в детских садах и школах? - спросил у присутствующих губернатор. - Я понимаю, почему сегодня все заинтересованы в том, чтобы собрать деньги, потому что 50% израсходуют, а 50% потратят куда-то. Во-первых, деньги вообще не должны собираться! Не дай Бог, еще кто-то ко мне обратится с жалобой на то, что где-то кто-то берет деньги!

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске столкнулись две легковушки, пострадали двое детей
В Климовском районе 18-летний пешеход погиб под колесами автобуса
В Бежицком районе Брянска ремонтируют наркодиспансер
В Навлинском районе сгорел дом, есть пострадавший
В Брянской области учредили День профсоюзов
В Брянской области задержали сектантов, которые собирали деньги для своей организации
В Брянске ушел из жизни Иван Яковлев
Брянец расправился с приятелем и выдал все за самоубийство
Брянские молочники попались на нарушении состава продукции
В брянском парке железнодорожников высадили туи и сирени
В новозыбковском СИЗО обнаружили проблемы с чистотой в камерах
Брянским водителям выдали светоотражающие жилеты
В Унече появился виртуальный концертный зал
Жители Новозыбкова пожаловались прокурору на коммунальные проблемы и волокиту
Брянцев пригласили на бенефис артиста драмтеатра Михаила Кривоносова
БМЗ помогает школьникам определиться с профессией
Работникам стародубского спорткомплекса задолжали зарплату за три месяца
Климовский предприниматель ответит за торговлю табаком возле школы
Карачевский автомобилист пойдет под суд за взятку полицейскому
Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе