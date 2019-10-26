Брянский губернатор Александр Богомаз запретил поборы в детских садах региона

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-26T08:53:24+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил поборы в детских садах. Об этом глава региона сообщил на встрече с представителями профсоюзов региона.

— Когда мы прекратим поборы в детских садах и школах? - спросил у присутствующих губернатор. - Я понимаю, почему сегодня все заинтересованы в том, чтобы собрать деньги, потому что 50% израсходуют, а 50% потратят куда-то. Во-первых, деньги вообще не должны собираться! Не дай Бог, еще кто-то ко мне обратится с жалобой на то, что где-то кто-то берет деньги!

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ИСТОЧНИК KP.RU