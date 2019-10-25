В Брянской области задержали сектантов, которые собирали деньги для своей организации
В Брянской области задержали активистов запрещенной религиозной организации. Ими оказались 41-летний и 48-летний жители Новозыбковского района.
Раньше полицейские уже задержали двух других участников этой же секты.
- На протяжении нескольких лет задержанные активно распространяли идеологию свой организации, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом они вовлекали в ее состав новых членов, а также собирали деньги для ее работы.
На задержанных завели уголовные дела за участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансирование экстремистской деятельности.
Если брянцев признают виновными, им грозит до шести лет колонии. Расследование уголовных дел продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU