2019-10-25T18:33:45+03:00
Происшествия

В Брянской области задержали сектантов, которые собирали деньги для своей организации

По словам правоохранителей, задержанные несколько лет распространяли свою идеологию
Елена РАКОВА
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Дома у задержанных устроили обыски.Дома у задержанных устроили обыски.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области задержали активистов запрещенной религиозной организации. Ими оказались 41-летний и 48-летний жители Новозыбковского района.

Раньше полицейские уже задержали двух других участников этой же секты.

- На протяжении нескольких лет задержанные активно распространяли идеологию свой организации, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом они вовлекали в ее состав новых членов, а также собирали деньги для ее работы.

На задержанных завели уголовные дела за участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансирование экстремистской деятельности.

Если брянцев признают виновными, им грозит до шести лет колонии. Расследование уголовных дел продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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