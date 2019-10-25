В Брянске ушел из жизни Иван Яковлев

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-25T18:02:22+03:00

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В пятницу, 25 октября ушел из жизни заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Иван Яковлев. Ему было 84 года. Иван Иванович стоял у истоков газификации Брянщины. Свою работу в газовой отрасли в 1953 году он начинал инженером по техническому надзору в только что созданном тресте «Брянскгоргаз».

- При его непосредственном участии проложили первые километры газовых сетей, газифицированы первые жилые дома, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Он один из тех, кому 10 января 1954 года предоставили почетное право зажечь первый газовый факел в Брянске. В газифицированных домах именно он учил квартиросъемщиков пользоваться природным газом. Вместе с коллегами они привозили газовую плиту во двор жилых домов, объясняли ее устройство и правила пользования.

"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Ивана Ивановича Яковлева.

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ИСТОЧНИК KP.RU