2019-10-25T17:46:59+03:00
Происшествия

Брянец расправился с приятелем и выдал все за самоубийство

Инсценировав суицид, житель Почепского района пытался запутать следствие
Елена РАКОВА
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Обвиняемый на следственном эксперименте. Фото: Следственное управление СК России по Брянской области.Обвиняемый на следственном эксперименте. Фото: Следственное управление СК России по Брянской области.
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36-летнего жителя Почепского района будут судить за жестокую расправу над приятелем. Следователи закончили расследование этого дела, а прокурор уьвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, утром 15 августа на проселочной дороге недалеко от леса у поселка Кирпичный Завод брянец поссорился со своим 32-летним знакомым.

- В пылу ссоры он избил приятеля, а когда тот попытался уйти, догнал и ударил его ножом в грудь, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Но и этого нападавшему показалось мало. Тогда он вытащил шнурок из шорт потерпевшего и задушил им жертву. А потом попытался скрыть следы преступления, инсценировав самоубийство погибшего.

Как показала медэкспертиза, в момент совершения преступления обвиняемый был пьян. Это обстоятельство суд может признать отягчающим вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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