2019-10-25T17:36:07+03:00
Общество

Брянские молочники попались на нарушении состава продукции

Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянские производители молочной продукции попались на нарушении состава товаров. Выяснилось это во время проверки, которую провел Россельхознадзор по Брянской и Смоленской областям. Сотрудники ведомства взяли взяли больше 1,5 тысячи проб молочной продукции отечественных производителей. 24% взятых образцов не соответствовали техрегламентам Евразийского экономического союза.

- В частности, установлены несоответствия по наличию остаточного содержания лекарств и консервантов, микробиологическим показателям, фальсификация, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Не соответствующую требованиям продукцию обнаружили у производителей из Москвы, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Свердловской, Смоленской и Тверской областей, а также Республик Адыгея, Татарстан, Удмуртии и Чувашии.

Сомнительную продукцию в оборот не пустили. А виновных в нарушениях - наказали. Что касается предприятий не раз допустивших нарушения, в их отношении выдали предписания о прекращении действия деклараций о соответствии. О предприятиях-нарушителях рассказали властям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области учредили День профсоюзов
В Брянской области задержали сектантов, которые собирали деньги для своей организации
В Брянске ушел из жизни Иван Яковлев
Брянец расправился с приятелем и выдал все за самоубийство
В брянском парке железнодорожников высадили туи и сирени
В новозыбковском СИЗО обнаружили проблемы с чистотой в камерах
Брянским водителям выдали светоотражающие жилеты
В Унече появился виртуальный концертный зал
Жители Новозыбкова пожаловались прокурору на коммунальные проблемы и волокиту
Брянцев пригласили на бенефис артиста драмтеатра Михаила Кривоносова
БМЗ помогает школьникам определиться с профессией
Работникам стародубского спорткомплекса задолжали зарплату за три месяца
Климовский предприниматель ответит за торговлю табаком возле школы
Карачевский автомобилист пойдет под суд за взятку полицейскому
Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе