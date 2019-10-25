Брянские молочники попались на нарушении состава продукции

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-25T17:36:07+03:00

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Брянские производители молочной продукции попались на нарушении состава товаров. Выяснилось это во время проверки, которую провел Россельхознадзор по Брянской и Смоленской областям. Сотрудники ведомства взяли взяли больше 1,5 тысячи проб молочной продукции отечественных производителей. 24% взятых образцов не соответствовали техрегламентам Евразийского экономического союза.

- В частности, установлены несоответствия по наличию остаточного содержания лекарств и консервантов, микробиологическим показателям, фальсификация, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Не соответствующую требованиям продукцию обнаружили у производителей из Москвы, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Свердловской, Смоленской и Тверской областей, а также Республик Адыгея, Татарстан, Удмуртии и Чувашии.

Сомнительную продукцию в оборот не пустили. А виновных в нарушениях - наказали. Что касается предприятий не раз допустивших нарушения, в их отношении выдали предписания о прекращении действия деклараций о соответствии. О предприятиях-нарушителях рассказали властям.

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ИСТОЧНИК KP.RU