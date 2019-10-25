В брянском парке железнодорожников высадили туи и сирени

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-25T17:13:36+03:00

В парке высадили деревья в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

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В парке железнодорожников в Фокинском районе Брянска 25 октября появились новые деревья и кустарники. Высадили их ветераны и работники железной дороги. Аллею посвятили погибшим в годы Великой Отечественной войны соотечественникам.

- Всего в этот день посадили более 300 сиреней и около 100 туй, - рассказали Служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги. – Часть растений мы высадили в парке, другую - вблизи железнодорожных предприятий станции «Брянск-2». Акцию приурочили к празднованию 75-летней годовщины Победы.

Теперь жители и гости города смогут прогуливаться в аллее и любоваться растения.

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ИСТОЧНИК KP.RU