В новозыбковском СИЗО обнаружили проблемы с чистотой в камерах
В СИЗО Новозыбкова имеются проблемы с чистотой. Это выяснил заместитель прокурора Брянской области Шойсорон Доржиев во время посещения следственного изолятора. Все обнаруженные недочеты он поручил устранить начальнику регионального управления ФСИН.
- Во время рабочего визита Шойсорон Доржиев осмотрел камеры и медсанчасть СИЗО, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, он пообщался с арестованными и осужденными. Ему удалось установить нарушение норм и правил, связанных с содержанием людей в изоляторе. Так, заместитель прокурора обнаружил, что в камерах протекают санузлы, из-за чего там чересчур влажно.
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ИСТОЧНИК KP.RU