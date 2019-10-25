Брянским водителям выдали светоотражающие жилеты

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-25T16:50:13+03:00

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Накануне Дня водителя брянским автомобилистам выдали светоотражающие жилеты. Полезные презенты раздавали сотрудники областной Госавтоинспекции на проспекте Ленина в Брянске.

- Каждому автолюбителю вручили памятки по безопасности дорожного движения, световозвращающие жилетки, обложки для водительского удостоверения с символикой социальной кампании "Повод для обгона", - рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - И еще раз попросили задуматься о необходимости выбора безопасных моделей поведения при управлении автомобилем. Ведь обгон это сложный и опасный маневр, совершая который водитель должен учитывать множество факторов, включая дорожные и погодные условия и самое главное максимально сконцентрировать свое внимание на дорожной обстановке.

В свою очередь автолюбители заинтересовались акцией. Многие водители останавливались сами, благодарили за подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU