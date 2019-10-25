СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-25T16:11:24+03:00

В ближайшие две недели в нем будут настраивать оборудование

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В Унече появился виртуальный концертный зал. Он находится в межпоселенческом культурно-досуговом центре. На создание зала потратили 5,6 миллиона рублей.

На эти деньги виртуальный концертный зал оснастили светодиодным экраном, звуковым, телекоммуникационным и видеооборудованием.

- В ближайшие две недели инженеры будут заниматься установкой, настройкой и тестированием оборудования, - рассказали в департаменте культуры Брянской области. - Но уже сейчас виртуальный концертный зал готов принять первых посетителей.

Виртуальный концертный зал позволит жителям удаленно смотреть различные филармонические концерты и выступления. Церемония открытия виртуального концертного зала состоится 3 ноября в 18.30 в клубе имени 1 Мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU