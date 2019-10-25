Жители Новозыбкова пожаловались прокурору на коммунальные проблемы и волокиту

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-25T15:40:03+03:00

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В Новозыбкове, 24 октября, в здании районной прокуратуры, заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев выслушал жалобы жителей города. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. На прием к нему пришли пять человек. Все они заранее записались по телефону.

В основном люди интересовались, соблюдаются ли их права в тех или иных случаях. Так, местные жители пожаловались на волокиту при оформлении наследства и подключении к электрическим сетям. А также на проблемы, связанные со сбором и вывозом мусора.

В итоге по четырем письменным обращениям граждан проведут проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU